На Московском проспекте иномарка врезалась в островок безопасности: пассажирка погибла, водитель и пассажир (курсантка ХНУВД) в больнице (видео)

28 ноября 2020 г. 12:27
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Сегодня ночью около 01:40 на Московском проспекте в районе Велозаводского моста врезался в островок безопасности автомобиль Audi: девушка-пассажир погибла, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, Audi двигался со стороны улицы Морозова в направлении Академика Павлова.

22-летняя девушка, управлявшая автомобилем, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие - островок безопасности.

В результате 25-летняя девушка-пассажир, сидевшая рядом с водителем, от полученных травм скончалась на месте. Водитель и вторая пассажирка - 25-летняя курсантка ХНУВД - были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

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