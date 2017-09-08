На Московском проспекте упавшее дерево придавило троих мужчин. Подробности ЧП

Людмила Анатольевна убирала территорию в районе рынка в обед, как раз в это время, признается женщина, слышала шум бензопил.

Людмила, дворник

В обед так вот где-то. Не ну мы работали. Мы ж на одном мест не сидим на одном месте. Крутимся. А к вечеру вроде бы утихло. А кто работал? - Не знаю.

О том, что на Московском проспекте привалило деревом троих мужчин, пытавшихся его спилить сообщил неизвестный, он и вызвал скорую - рассказывают в Индустриальном отделе полиции. В рамках уголовного производства открытого по 271 статье "Нарушение требований законодательства об охране труда" правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Павел Калган, зам. нач. Индустриального ОП

Було встановлено, що дані чоловіки по проспекту Московському в одній лісосмузі намагалися спиляти кілька дерев В результаті чого одне з дерев упало і наші постраждалі отримали тілесні ушкодження.

Сами пострадавшие находятся в больнице. Двое до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии. Третьему повезло чуть больше - его травмы медики оценивают как средней тяжести. Интересно, что изначально на официальной странице полиции было сказано, что пострадавшие мужчины - работники коммунального предприятия "Зелентстрой." Но глава информационного департамента горсовета Юрий Сидоренко в нелицеприятных выражениях опроверг эту информацию, написав, что это люди без определенного места жительства, которые специализируются на воровстве дров. Конец цитаты. После чего и сообщение полиции о пострадавших коммунальщиках исчезло со страницы в ФБ. И появилась более нейтральная информация.

Павел Калган, зам. нач. Индустриального ОП

На даний час інформації про те, що данні потерпілі відносяться до комунального підприємства Харківзеленбуд органи досудового слідства не мають, якщо буде отримана дана інформація то особи які винні у даній ситуації будуть притягнуті кримінальної відповідальності.

При этом надо отметить, что городские власти и ранее неоднократно привлекали условно неизвестных для своих заказов по вырубке. В частности, во время скандальной рубки деревьев в 2010 году в Парке Горького, где на активистов-экологов также нападали люди с пилами и без опознавательных знаков. При этом в горсовете говорили, что никто за их действия не отвечает, и при несчастном случае они тоже, по всей видимости, не считались бы сотрудниками, нанятыми муниципалитетом.

