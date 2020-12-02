На Московском проспекте из-за короткого замыкания в квартире при пожаре пострадал мужчина

В Основянском районе Харькова произошел пожар, во время которого пострадал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 декабря в 09:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на проспекте Московском, 26.

На момент прибытия спасателей возгорание уже было ликвидировано хозяином квартиры, в которой оно возникло.

При этом мужчина получил ожоги лица и предплечья и был госпитализирован в ожоговый центр.

Огнем был поврежден электросчетчик, бытовая техника и домашние вещи на площади около 2 кв.м.

По предварительным данным ГСЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.