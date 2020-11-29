На Московском проспекте ВАЗ слетел с моста и перевернулся

Сегодня ночью около 04:00 на проспекте Московском, 118, автомобиль ВАЗ 2110 слетел с моста и перевернулся.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, водитель не справился с управлением, в результате чего и роизошло ДТП.

Пострадавших нет. Во время оформления ДТП водитель ВАЗ прошел тест на «драгере» - прибор показал 0,98 промилле алкоголя в крови.

На водителя были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, за ночь патрульные выявили семь водителей с признаками алкогольного опьянения.