На Московском проспекте во время пожара в квартире погибла женщина

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30 июня 2019 г. 11:36
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29 июня в 23:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на проспекте Московском, 228 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м.

В ванной комнате обнаружили тело хозяйки квартиры, 1940 года, без признаков жизни.

Вероятно, женщина пыталась спрятаться от пожара, но получила смертельное отравление угарным газом.

Спасатели локализовали огонь в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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