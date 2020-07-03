На Московском проспекте женщина попала под трамвай

Сегодня около 9 утра на Московском проспекте, 191 трамвай 8 маршрута сбил женщину. Травмы, по предварительной информации, тяжелые.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с места аварии пострадавшую доставили в больницу.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: 73-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, трамвай под управлением 38-летней женщины двигался на зеленый свет.

Пострадавшая получила травмы головы и туловища. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.