На Немышле горел двор частного домовладения

19 мая в 14:23 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул. Шолохова, 15 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на вызов спасатели при разведке установили, что во дворе огнем были охвачены строительные материалы и мусор.

Общая площадь пожара составляла более 30 кв.м.

Существовала угроза возгорания жилого дома, расположенного на участке.

В 14:35 спасатели локализовали пожар и защитили дом от огня.

Полностью ликвидировали возгорание спасатели в 15:36.

Травмированных и погибших в результате ЧП нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.