На Немышле горел двор частного домовладения

19 мая в 14:23 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на ул. Шолохова, 15 в Харькове.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на вызов спасатели при разведке установили, что во дворе огнем были охвачены строительные материалы и мусор.
Общая площадь пожара составляла более 30 кв.м.
Существовала угроза возгорания жилого дома, расположенного на участке.
В 14:35 спасатели локализовали пожар и защитили дом от огня.
Полностью ликвидировали возгорание спасатели в 15:36.
Травмированных и погибших в результате ЧП нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.