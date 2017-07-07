На Немышле легковушка перевернула грузовик

Сегодня около 10-20 на пересечении проспекта Тракторостроителей с улицей Краснодарской не разминулсиь автомобили Volkswagen Passat и грузовикГАЗ 3307-12.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали медики - одному из участников ДТП на месте была оказана первая помощь.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, в результате чего водитель и дупустил столкновение с легковушкой.

От госпитализации участники ДТП отказались. Собранный первичный материал отправлен в отдел дознания УПП г. Харькова.