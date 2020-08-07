На Немышле спасатели почти 12 часов тушили пожар в швейном цехе

Как сообщалось, накануне вечером в Немышлянском районе Харькова горел коттедж.

Видео пожара публиковали в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 августа в 17:29 спасателям поступил вызов на пожар в пер. Карпатском, 2, где на территории частного сектора горела одноэтажное нежилое здание, в котором располагался швейный цех.

На момент прибытия 6 подразделений ГСЧС пожар охватил площадь около 325 кв.м.

Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения здания.

Как отметили спасатели, сложности в ликвидации пожара добавляла значительная горючая нагрузка в виде текстильных изделий, сырья и оборудования.

В 18:46 пожарные огонь локализовали. И еще до 5:25 7 августа спасатели продолжали тушить отдельные очаги горения и разбирать завалы разрушенных конструкций дома.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Причину пожара и сумма причиненного ущерба устанавливают.