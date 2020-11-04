На Немышле спасли пенсионерку, упавшую в двухметровую бетонную яму: пострадавшую госпитализировали

В Немышлянском районе спасатели вытащили пожилую женщину из бетонной ямы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 ноября о 11:42 спасателям поступила информация о том, что на территории частного домовладения на улице Соревнования,14 83-летняя женщина упала в бетонную яму глубиной около 2,5 м и нуждалась в помощи.
На момент прибытия спасателей женщина была в сознании, но ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.
Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшего от обломков плиты, зафиксировали ее на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее на гору.
Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.