На Немышле спасли пенсионерку, упавшую в двухметровую бетонную яму: пострадавшую госпитализировали

В Немышлянском районе спасатели вытащили пожилую женщину из бетонной ямы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 ноября о 11:42 спасателям поступила информация о том, что на территории частного домовладения на улице Соревнования,14 83-летняя женщина упала в бетонную яму глубиной около 2,5 м и нуждалась в помощи.

На момент прибытия спасателей женщина была в сознании, но ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.

Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшего от обломков плиты, зафиксировали ее на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее на гору.

Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

