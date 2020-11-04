На Немышле спасли пенсионерку, упавшую в двухметровую бетонную яму: пострадавшую госпитализировали

04 ноября 2020 г. 17:55

В Немышлянском районе спасатели вытащили пожилую женщину из бетонной ямы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 ноября о 11:42 спасателям поступила информация о том, что на территории частного домовладения на улице Соревнования,14 83-летняя женщина упала в бетонную яму глубиной около 2,5 м и нуждалась в помощи.

На момент прибытия спасателей женщина была в сознании, но ее ноги были зажаты обломками бетонной плиты.

Спасатели спустились в яму, освободили ноги пострадавшего от обломков плиты, зафиксировали ее на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее на гору.

Далее каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 

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