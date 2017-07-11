На нескольких улицах Харькова будет временно запрещено движение транспорта

11 июля 2017 г. 16:42
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Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Полевой до ул. Соича при движении в направлении ул. Кошкина, будет запрещено с 9:00 до 21:00 12 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом Корсиковского путепровода и подъездов к нему.

При этом двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 12 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Петра Григоренко, а также на участке от ул. Энергетической до ст. м. «Защитников Украины».

В связи с этим, троллейбус маршрута №13 будет ходить следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Московский проспект» - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».

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