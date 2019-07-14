На Николаевщине авто врезалось в детей на велосипедах: есть пострадавшие

На автодороге Н-14 "Николаев-Снигиревка" днем 14 июля возле села Красное Витовского района водитель автомобиля ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

Водитель спочакту снес велосипедистов а затем вылетел в кювет. Отмечается, что в результате аварии травм различной степени тяжести получили шестеро детей в возрасте от 14-ти до 17-ти лет. Всех их доставили в медицинское учреждение. Сам 25-летний водитель с Николаев, по предварительным данным, не пострадал.

"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет", – добавили в полиции.