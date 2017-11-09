На Новгородской Hyundai столкнулся с Деу и врезался в столб

09 ноября 2017 г. 11:27
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Авария произошла накануне в 23-50 - в районе пересечения улицы Новгородской с проспектом Науки не разминулись автомобили Hyundai Accent и Деу Сенс.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, оба участника ДТП двигались по Новгородской в сторону проспекта Науки. По предварительным данным, водитель Сенса, ехавший впереди, начал поворачивать налево, включив "поворотник" и сбросив скорость. Водитель автомобиля Hyundai не учел дорожную обстановку, не выдержал безопасный интервал и допустил столкновение с Деу, после чего врезался в столб. 

Пострадавших нет. На водителя автомобиля Hyundai полицейские составили протокол по ст.124 КУоАП. 

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