На Новгородской Hyundai столкнулся с Деу и врезался в столб

Авария произошла накануне в 23-50 - в районе пересечения улицы Новгородской с проспектом Науки не разминулись автомобили Hyundai Accent и Деу Сенс.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, оба участника ДТП двигались по Новгородской в сторону проспекта Науки. По предварительным данным, водитель Сенса, ехавший впереди, начал поворачивать налево, включив "поворотник" и сбросив скорость. Водитель автомобиля Hyundai не учел дорожную обстановку, не выдержал безопасный интервал и допустил столкновение с Деу, после чего врезался в столб.

Пострадавших нет. На водителя автомобиля Hyundai полицейские составили протокол по ст.124 КУоАП.