На Новоселовке во время пожара пострадал бездомный мужчина

21 мая 2020 г. 10:25
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На Новоселовке в Новобаварском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в хозяйственной постройке на ул. Доватора, 1, расположенной неподалеку от двухэтажных жилых домов, во время которого пострадал бездомный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре поступила спасателям 20 мая в 21:28.

На момент прибытия пожарных на место хозяйственная постройка была полностью охвачена огнем на площади около 70 кв.м.

Кроме того, пламя начало перекидываться на другие сооружения, размещенные в один ряд с той постройкой, где возник пожар.

По данным ГСЧС, на пожаре пострадал мужчина 36 лет, бездомный. Он получил ожоги тела II-III степеней и был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

В 21:56 пожар спасателям удалось локализовать, а в 22:22 - полностью ликвидировать.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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