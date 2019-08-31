На Новой Баварии горят склады бывшего пивзавода (фото)

31 августа в 10:26 поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории предприятия «Новая-Бавария».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, было установлено, что горит перекрытие и крыша пристройки недействующего одноэтажного склада тары. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.Существовала угроза распространения пламени на крышу основного скала общей площадью 1500 метров квадратных.

Дополнительно к месту происшествия были направлены два отделения на автоцистернах и 1 отделение спецтехники.

В 11:36 пожар был локализован, а в 13:12 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара работали 6 единиц основной техники, 2 единицы спецтехники и 35 человек личного состава.