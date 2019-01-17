На Новой Баварии на второклассника упал козырек подъезда: подробности

Дорога к школе чуть не стоила маленькому второкласснику Данилу здоровья.

На козырек над подъездом нападала куча снега, и когда Данил выходил первым из подъезда, крыша просто съехала на него.

Козырек приделали недавно, говорит мать мальчика Светлана. По словам женщины, о такой опасности она сразу же предупреждала коммунальщиков.

Светлана, мама Данила

Когда они натягивали ленту, я говорила, что если упадет снег, то козырек упадет. Была ссадина, сейчас сошла, остался синяк, потому что труба квадрат, труба как раз. Они пришли - козырек лежал здесь, они затащили его в подъезд, можно посмотреть. Снег как был, так и остался. Они приехали, через какое-то время, три мужчины, один ходил внизу, двое - вверху с лопатой. Они покидали, но что-то незаметно пока.

Мальчика спасли открытые двери, которые, собственно, и задержали снег и металлические листы, так что ему только ударило по ноге.

Данил воспринял все довольно мужественно – поднялся и пошел в школу. Даня настоящий мужчина, так что говорит, что даже не испугался.

Данил, пострадавший

- В школу мама відпустила? – Да, я даже домой не заходил потом. Я просто пошел дальше в школу. - А коли падало, не страшно було? – Не сильно, я даже не понял ничего, просто оно упало - и все. - Нужно лучше ставить козырьки, как думаешь? – Да

Мама мальчика никуда не жаловалась – говорит, что смысла нет.

Прийдя в местный ЖЭК, понимаешь ее слова. Сначала нас отсылают в «Харківблагоустрій», по словам работницы ЖЭКа Ирины, именно они занимаются уборкой снега. А там неизвестная женщина говорит, что начальника нет, и закрывает перед журналистами дверь. Представиться она отказывается, и объяснения, что она мешает журналистской деятельности, на женщину не действуют.

- Что стоите? – Нам іти? – Ну, конечно. – Ви ж розумієте, що ви перешкоджаєте діяльності журналіста. Можливо, треба представитися? Ви, як людина, яка працює у ЖЕКу, скажіть своє ім’я, прізвище. – Вам ЖЭК нужен – он вот? – Благоустрою. Ви можете сказати свою посаду просто? – Пока вы будете снимать, я с вами не буду разговаривать. Вообще…

На вопрос журналистов не отвечают и в мэрии.

А пока у маленького Данила заживают ссадины, снег лежит на крыше, а над подъездом соседнего дома повешен такой же самый козырек.