На Новой Баварии у мужчины, избивавшего свою жену, нашли арсенал оружия

11 декабря 2017 г. 18:22
Автор: Вилен Мода
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В субботу вечером в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в одной из квартир дома по проспекту Ново-Баварскому. Патрульным сообщили, что 39-летний мужчина избил свою жену. И сделал это прямо на глазах у двух детей.

Алла Карпец, пресс-секретарь Новобаварского отдела полиции

При прібутті працівнкі патрульної полиции, а потім и поліцейські Новобаварського відділу полиции булу віявлдена 38 річна жінка, яка повідоміла, что ее побивши чоловік 39 років. Жінку було госпіталізовано до лікарні.

В больнице медики обнаружили у женщины легкие телесные повреждения. А во время пребывания по месту происшествия и выяснения обстоятельств семейной ссоры открылась информация о возможном укрытии мужчиной оружия.

Алла Карпец, пресс-секретарь Новобаварского отдела полиции

Під час перебування поліцейських за вказаною адресою до них звернулася родичка потерпілої та повідомила, що в сараї, що розташований неподалік знаходиться зброя. При огляді данного сараю було виявлено патрони більше 900 штук, 2 револьвери.

Следователем Новобаварского отдела полиции открыто производство по статье "Ношение, хранение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ". За такие действия, согласно уголовного кодекса предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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На Новой Баварии у мужчины, избивавшего свою жену, нашли арсенал оружия - 11.12.2017

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