На Новожаново из многоэтажки во время пожара эвакуировали 35 человек

10 марта 2020 г. 10:47
6 просмотров

9 марта вечером на улице Селянской, 22 в Новобаварском районе Харькова произошел пожар в одной из квартир 9-этажного дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании в многоэтажке поступило спасателям 9 марта в 17:55. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на седьмом этаже, а также о сильном задымлении на верхних этажах.

Прибывшие на вызов спасатели на месте установили, что в одной из комнат квартиры и на балконе горел мусор на площади 6 кв.м.

Несмотря на плотное задымление верхних этажей, спасатели приняли решение о немедленной эвакуации жильцов дома. В сопровождении спасателей 35 человек, включая 6 детей, успешно покинули опасную зону.

В 18:33 пожар был локализован, а в 20:16 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.