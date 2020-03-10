На Новожаново из многоэтажки во время пожара эвакуировали 35 человек

9 марта вечером на улице Селянской, 22 в Новобаварском районе Харькова произошел пожар в одной из квартир 9-этажного дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании в многоэтажке поступило спасателям 9 марта в 17:55. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на седьмом этаже, а также о сильном задымлении на верхних этажах.

Прибывшие на вызов спасатели на месте установили, что в одной из комнат квартиры и на балконе горел мусор на площади 6 кв.м.

Несмотря на плотное задымление верхних этажей, спасатели приняли решение о немедленной эвакуации жильцов дома. В сопровождении спасателей 35 человек, включая 6 детей, успешно покинули опасную зону.

В 18:33 пожар был локализован, а в 20:16 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.