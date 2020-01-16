На Новых Дома произошла стрельба, есть жертва (видео)

Сегодня вечером на Танкопия 7/1 прямо под подъездом многоэтажного дома произошла стрельба.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По их словам, было 5-6 выстрелов, стреляли из оружия с глушителем.

«Вроде пульс есть, человек лежит под Жигулями на видео, скорая не забирает, полиции нет уже 10 минут как», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавший – директор похоронного бюро при городском кладбище №3, и он погиб.

Со слов очевидцев, стрелявшему около 30 лет. Злоумышленник, одетый в черную куртку, после преступления с места происшествия скрылся в сторону улицы Олимпийской.

В полиции пообещали сообщить подробности ЧП позже.