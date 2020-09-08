На Новых Домах 17-летний подросток ограбил женщину

В Немышлянском районе Харькова 17-летний подросток ограбил пенсионерку в частном домовладении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 6 сентября в полицию от 65-летней пенсионерки поступило заявление о грабеже.

Женщина сообщила, что в 21:20 в ее дом, расположенный на улице Чунихинской, забежал неизвестный. Злоумышленник завладел деньгами заявительницы в сумме 1500 гривен и скрылся.

В совершении данного преступления полицейские разоблачили 17-летнего харьковчанина.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.