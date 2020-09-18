На Новых Домах горела квартира в пятиэтажке: 4 человек эвакуировали с третьего этажа

17 сентября в 21:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по пр-ту Петра Григоренко, 53, где в третьем подъезде дома был пожар в квартире на третьем этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на кухне горели мебель и домашние вещи на площади 4 кв.м.

Во время пожара спасатели эвакуировали 4 человек с третьего этажа дома.

В 21:21 огонь был локализован, и в 21: 35 пожарные полностью его ликвидировали.

Причину возникновения и ущерб от пожара устанавливают.