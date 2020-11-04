На Новых Домах харьковчанин избил бывшую жену на глазах у ребенка (видео)

На Новых Домах в Харькове мужчина избил до крови свою бывшую жену на глазах у 9-летнего ребенка.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Труха Харьков".

По информации очевидцев, мужчина и женщина уже два года находятся в разводе. На место происшествия вызвали полицию.

Причины конфликта не уточняются.

Там же опубликованы фото и видео. На фото видно, что на месте происшествия пристутсвуют пятна крови.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 ноября около 20:55 в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от 33-летней женщины о том, что в квартире по улице Танкопия бывший муж в состоянии алкогольного опьянения ее бьет.

Полицейские выяснили, что 37-летний мужчина в присутствии своего девятилетнего сына избил бывшую жену.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.