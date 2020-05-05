На Новых Домах из многоэтажки эвакуировали 100 человек

05 мая 2020 г. 17:00
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Сегодня, 5 мая, около 15:00 в харьковскую полицию поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в одной из квартир многоэтажки по Стадионному проезду на Новых Домах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился житель дома. Мужчина рассказал, что увидел в комнате соседа предмет, похожий на мину, и вызвал полицию.

По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС. Полицейские эвакуировали 100 жителей дома и окружили прилегающую территорию.

Правоохранители установили, что обнаруженный предмет является корпусом минометной мины времен Второй мировой войны без взрывчатой части. К категории взрывных устройств и взрывчатых веществ не относится и никакой опасности для окружающих он не представляет.

Информация о событии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

 

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