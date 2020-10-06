На Новых Домах из-за утечки газа перекрыли движение

06 октября 2020 г. 10:52
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На Новых домах произошла утечка газа на подземном распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает городская диспетчерская служба.

«В связи с ликвидацией утечки газа на подземном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 700мм перекрыта проезжая часть, поворот с улицы Льва Ландау на улицу Ньютона», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте проводят ремонтные работы специалисты «Харьковгоргаза».

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за ремонтных работ на теплосети по ул. Ньютона в районе пересечения с пр. Льва Ландау будет запрещено движение с 5 октября по 5 ноября.

Объезд закрытого участка на данный период осуществляется по ул. Линецкого, пр. Героев Сталинграда, пр. Льва Ландау и другим прилегающим улицам.

 

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