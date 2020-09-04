На Новых Домах ночью сгорел торговый павильон

Сегодня под утро в Немышлянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в деревянном торговом павильоне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 сентября в 3:42 спасателям поступил вызов на пожар на улицу Ощепкова.

Прибывшие на место пожарные установили, что напротив дома №4 горел деревянный овощной навес на площади 15 квадратных метров и был поврежден киоск с водой на площади 2 квадратных метра.

Пожар спасатели локализовали в 4:04, а ликвидировали в 4:36.

Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено.

Причину пожара и ущерб сейчас устанавливают.