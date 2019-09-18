 

На Новых Домах в куче листьев на улице обнаружили гранату

18 сентября 2019 г. 16:43
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В Немышлянском районе Харькова сегодня утром обнаружили гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 18 сентября около 9:40 полиции поступило сообщение о том, что на улице Танкопия возле гаражей обнаружена граната «РГД-5».

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

Полиция организовала охрану места происшествия до вывоза гранаты в безопасное место.

Как отмечается, эвакуацию населения и отвод транспорта полицейские не проводили.

Информация о происшествии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

 

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