На Новых Домах обокрали квартиру: подозреваемый задержан

08 сентября 2020 г. 12:52
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В Харькове полицейские задержали мужчину за совершение квартирной кражи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейским поступила информация о том, что неизвестный на территории Харькова промышляет кражами из квартир. 

7 сентября на территории Слободского района полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего жителя Харьковского района. 

При осмотре личных вещей полицейские изъяли у него вещественные доказательства.

Как выяснилось, для проникновения в жилище злоумышленник использовал отмычки для различных секретов замка. Так, на проспекте Героев Сталинграда мужчина с помощью отмычек проник в квартиру женщины и обокрал ее. 

В полиции отметили, что злоумышленник заранее выбрал жилье и проверил, чтобы на момент совершения преступления владельцы дома отсутствовали.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. 

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в Харькове.

 

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