На Новых Домах пациент психдиспансера "заминировал" квартиру соседа в многоэтажке

08 мая 2020 г. 16:00
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Правоохранители разоблачили 61-летнего харьковчанина, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в совершении ложного сообщения о минировании квартиры по улице Харьковских дивизий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о минировании поступила в Немышлянский отдел полиции 7 мая в 19:30.

По адресу выезжали специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Полицейские эвакуировали жителей дома и окружили прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Работники полиции установили, что якобы заминированная квартира по улице Харьковских дивизий принадлежит 49-летнему мужчине, и в ней долгое время никто не живет.

Также полицейские выяснили, что телефонный звонок сделал 61-летний житель этого же дома. 

Он находится на учете в психоневрологическом диспансере и уже неоднократно делал ложные вызовы о заминировании различных объектов. отметили в полиции. 

Поговорить с ним не удалось, поскольку он не открыл дверь по требованию полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета событий Немышлянского отдела полиции. 

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