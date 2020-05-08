На Новых Домах пациент психдиспансера "заминировал" квартиру соседа в многоэтажке

Правоохранители разоблачили 61-летнего харьковчанина, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в совершении ложного сообщения о минировании квартиры по улице Харьковских дивизий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о минировании поступила в Немышлянский отдел полиции 7 мая в 19:30.

По адресу выезжали специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские эвакуировали жителей дома и окружили прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Работники полиции установили, что якобы заминированная квартира по улице Харьковских дивизий принадлежит 49-летнему мужчине, и в ней долгое время никто не живет.

Также полицейские выяснили, что телефонный звонок сделал 61-летний житель этого же дома.

Он находится на учете в психоневрологическом диспансере и уже неоднократно делал ложные вызовы о заминировании различных объектов. отметили в полиции.

Поговорить с ним не удалось, поскольку он не открыл дверь по требованию полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета событий Немышлянского отдела полиции.