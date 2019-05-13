На Новых Домах подожгли автомобиль: открыто уголовное дело

12 мая в полицию обратилась харьковчанка и сообщила о том, что возле дома на бульваре Жасминовом загорелся автомобиль марки «Chery Amulet», который принадлежит ее мужу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На месте работали спасатели ГСЧС и полиция.
Вещественные доказательства изъяты.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.