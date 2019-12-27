На Новых Домах произошел пожар в ресторане: 20 человек эвакуировали

27 декабря 2019 г. 10:00
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В Харькове накануне вечером произошел пожар в ресторане на  проспекте Петра Григоренко, 39, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

26 декабря в 22:37 спасателям поступило сообщение о возгорании в помещении ресторана. Сработала пожарная сигнализация. Вскоре после этого начали также поступать и телефонные звонки.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на крыше двухэтажной пристройки к трехэтажному зданию ресторана. Горел утеплитель и конструктивные элементы кровли.

Также огонь задел отделку и оборудование в помещении кухни на втором этаже пристройки.

Площадь горения составляла 30 кв.м.

Спасатели эвакуировали из помещения 20 человек. Все они успешно вышли на улицу, никто не пострадал.

В 23:25 пожар бойцы ГСЧС локализовали и в 00:18 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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