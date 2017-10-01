На Новых Домах пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП

01 октября 2017 г. 11:33
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Накануне вечером около 20-20 на проспекте Петра Григоренко-12 столкнулись автомобили Volkswagen Passat B6, Mazda  и Деу Ланос. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, автомобили двигались по проспекту Петра Григоренко в сторону Героев Сталинграда - Деу врезался в двигавшийся впереди автомобиль Mazda, который догнал ехавший в попутном направлении Volkswagen. 

В результате столкновения пострадал водитель Деу - вызвали "скорую" и медики оказали мужчине помощь на месте, госпитализиция не потребовалась. Во время общения с водителем Деу патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.13 промилле алкоголя в крови. На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. 

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