 

На Новых Домах собака покусала харьковчанку

24 июля 2019 г. 13:25
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В парке Юрьева накануне, вечером 23 июля, бойцовская собака покусала харьковчанку.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места событий.

Также на место была вызвана и патрульная полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  23 июля в 20:15 в полицию поступило сообщение от 42-летней харьковчанки о том, что ее покусала собака.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за собак, которых заявительница и 34-мужчина выгуливали в парке. Собаки сцепились между собой, а хозяева бросились их разнимать, из-за чего получили телесные повреждения. 

Женщина обращалась за медицинской помощью в больницу, после получения которой медики  отпустили ее домой.

Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции. 

Все обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка.

 

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