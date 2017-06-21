На Новых Домах столкнулись Skoda и Volkswagen - есть пострадавшие

Сегодня около 12-00 на пересечении проспекта Петра Григоренко с улицей Танкопия не разминулись Skoda Octavia A5 и Volkswagen Touran.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.

Как уточняет УПД ГУНП, с места аварии в больницу были доставлены 53-летний мужчина - пассажир автомобиля Skoda (предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематома головы) и 29-летняя девушка-пасссажир Volkswagen'а (ушиб ноги).

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.