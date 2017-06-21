На Новых Домах столкнулись Skoda и Volkswagen - есть пострадавшие

21 июня 2017 г. 14:56
269 просмотров

Сегодня около 12-00 на пересечении проспекта Петра Григоренко с улицей Танкопия не разминулись Skoda Octavia A5 и Volkswagen Touran.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение. 

Как уточняет УПД ГУНП, с места аварии в больницу были доставлены 53-летний мужчина - пассажир автомобиля Skoda (предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематома головы) и 29-летняя девушка-пасссажир Volkswagen'а (ушиб ноги).

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.