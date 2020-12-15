На Новых Домах в котловане нашли минометную мину

В Немышлянском районе Харькова сегодня, 15 декабря, пиротехники обезвредили минометную мину времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасный предмет на проспекте Петра Григоренко обнаружили еще накануне, 14 декабря, во время проведения земельных работ, в котловане.

На место обнаружения опасной находки прибыл специалист ГСЧС, который идентифицировал ее как минометную мину калибра 51мм времен Второй мировой войны.

Для обезвреживания боеприпаса на место происшествия была вызвана пиротехническая группа ГСЧС. После обследования территории других взрывоопасных предметов обнаружено не было. Найденный боеприпас специалисты обезвредили на специальной подрывной площадке.

На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями пиротехники проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.