На Новых Домах во время пожара из многоэтажки эвакуировали 9 человек

В Немышлянском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в девятиэтажном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

18 ноября в 18:55 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом девятиэтажном доме на ул. Танкопия, 5.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 4-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 9 человек.

В 19:16 пожар локализовали, а в 19:49 ликвидировали полностью.

Причину его возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.