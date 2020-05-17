На Новых Домах во время пожара в квартире погиб мужчина

17 мая 2020 г. 10:15
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В Слободском районе Харькова во время пожара погиб 68-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 мая в 5:35 спасателям поступил вызов на пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 14.

К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1952 г.р.

В 5:57 пожар локализовали, а в 06:25 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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