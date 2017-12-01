На Одесской Мерседес "подрезал" Камаз

01 декабря 2017 г. 19:01

Сегодня в 13-40 на улице Одесской не разминулись микроавтобус Mercedes и Камаз. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, оба участника ДТП двигались по улице Одесской в направлении улицы Харьковской. Водитель микроавтобуса, ехавшего в крайней левой полосе, начал перестраиваться вправо, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с Камазом, который ехал в попутном направлении в крайней правой полосе. 

Пострадавших нет. На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

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