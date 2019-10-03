 

На Одесской нетрезвый водитель разбил об дерево свое авто

03 октября 2019 г. 10:34
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Сегодня ночью около 00:30 на улице Одесской, 94 автомобиль Ford врезался в дерево. 

По словам водителей, наблюдавших последствия ДТП, машина перевернулась на бок. К моменту приезда патрульных Ford уже поставили на колеса. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь водителю не требовалась. Во время общения с мужчиной полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста водитель отказался. 

Патрульные составили на нарушителя протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП, а также выписали постановление по ч.2 ст.126 КУоАП за отсутствие документов на право управления автомобилем. 

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