На одной из ферм Харьковщины рабочие жили в антисанитарных условиях

29 октября 2020 г. 13:47
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В Харьковской области на ферме 11 человек выполняли подсобные работы без оформления документов и жили в не обустроенных помещениях и антисанитарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Гоструда в Харьковской области.

Проверку фермерского хозяйства проводили совместно с правоохранителями в рамках уголовного производства, открытого по статье 149 УК Украины (“торговля людьми или другое незаконное соглашение”).

Сейчас сотрудники полиции выясняют, не удерживали ли владельцы фермерского хозяйства людей с целью принудительного труда.

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