На одной из улиц Харькова будет ограничено движение на выходных

14 июля 2017 г. 15:42
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Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:00 15 июля и с 10:00 до 15:00 16 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением чемпионата Украины и всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе.

На этот период автобусы будут курсировать в объезд закрытого участка таким образом:

№15э при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет осуществлять разворот перед бул. Богдана Хмельницкого;

№102э, 213э: пр. Московский - ул. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту;

троллейбус №36: не ходит.
 

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