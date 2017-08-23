На одной из улиц Харькова иностранец напал на мужчину

22 августа в 17:00 в отдел полиции поступило сообщении от 50-летний харьковчанина. Пострадавший рассказал, что у дома на проспекте Юбилейном неизвестный ударил его по голове и сорвал с шеи золотую цепочку. От удара мужчина потерял сознание.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в совершении уголовного преступления подозревается 23-летний гражданин Азербайджана.

Как сообщил начальник Московского отдела полиции Евгений Драка, в настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время гражданину будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.