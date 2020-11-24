На окраине Краснограда произошел пожар на свалке: есть пострадавший

В Красноградском районе Харьковщины сегодня утром, 24 ноября, произошел пожар на территории городской свалки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 10:33 спасателям поступила информация о пожаре, который произошел на территории городской свалки за пределами Краснограда, где горел металлический вагончик.

На момент прибытия пожарных вагончик горел на всей своей площади в 25 кв.м.

Как стало известно впоследствии, во время попыток самостоятельно справиться с огнем пострадал 53-летний бездомный.

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.

В 11:00 огонь пожарным удалось локализовать, в 12:20 - ликвидировать.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.