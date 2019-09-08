На окраине села под Харьковом произошел крупный пожар: от огня спасли кукурузное поле

За прошедшие сутки на Харьковщине пожарные 38 раз тушили горевшие сухостой, стерню, хвойную подстилку, камыш и мусор, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь пожаров составила около 15 га. Все возгорания возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем, отметили в ГСЧС.

Самый крупный из этих пожаров произошел в селе Бережное Волчанского района.

На окраине села горела сухая трава на площади 0,5 га и стерня на площади 8 га.

Вызов по поводу данного пожара поступил в ГСЧС в 15:06.

Пожар тушили с помощью трех автоцистерн ГСЧС, а также трактора Т-150 местного сельскохозяйственного предприятия.

Распространение пламени на кукурузное поле площадью 20 га и на жилой частный сектор удалось предотвратить.

В 20:10 пожар ликвидировали.

Пожарные в очередной раз призывают население области строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.