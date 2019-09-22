 

На окружной дороге рейсовый автобус врезался в фуру

22 сентября 2019 г. 19:07
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Сегодня в 15:05 на окружной дорое в районе экопарка столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовик Scania.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди грузовик, который остановился на запрещающий сигнал светофора. По словам мужчины, у транспортного средства отказали тормоза. В результате ДТП травмы получил второй водитель автобуса − 47-летний пострадавший был доставлен в больницу. 

Информация зарегистрирована в Дергачевском ОП. Проводится проверка. 

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