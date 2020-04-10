На окружной дороге «скорая» попала в ДТП: есть погибшие

Сегодня около 22:00 на окружной дороге в районе табачной фабрики столкнулись машина скорой помощи УАЗ и Деу Ланос.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, три человека погибли, нескольким участникам ДТП потребовалась медпомощь.

По предварительной информации, от полученных травм на месте скончались водитель "скорой", а также водитель Деу и его пассажир. Пострадавшие в результате ДТП медики госпитализированы.

На месте работает полиция и спасатели. Обстоятельства и состояние пострадавших уточняются.