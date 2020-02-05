На окружной военный грузовик врезался в АЗС (видео)

Сегодня утром около 8:30 на окружной дороге в районе поселка Циркуны военный грузовик МАЗ вылетел с проезжей части и врезался в АЗС.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, колонна военной техники двигалась от Алексеевки в направлении Салтовки: один из грузовиков занесло и развернуло, после чего он пересек встречную полосу и врезался в колонку заправочной станции.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства уточняются.

Позже в соцсетях было опубликовано видео момента ДТП.