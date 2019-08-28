 

На окружной Киева из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом (видео 18+)

28 августа 2019 г. 11:39
Источник: Корреспондент.net
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Ночью 28 августа в Киеве, на Окружной дороге из автомобиля выбросили мужчину с перерезанным горлом. В таком состоянии он прошел несколько десятков метров, пытаясь просить помощи у проезжающих мимо машин, но умер от потери крови, сообщает Информатор.

"По словам водителя, который был очевидцем происходящего, он двигался по Окружной дороге и увидел на обочине парня. Он шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой", - говорится в сообщении.

Однако мужчина все же остановился и вышел из автомобиля. Когда он подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови. Водитель попытался оказать пострадавшему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны.

"Перед смертью парень произнес слово "такси" однако мужчина так и не понял, был тот водителем или пассажиром", - сообщает издание.

Другие свидетели рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и ищут автомобиль, который, возможно, был местом преступления.

Внимание! Фото 18+!

Видео: 

В Киеве на Окружной парень с перерезанным горлом останавливал машины и просил о помощи

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