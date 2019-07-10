На окружной мужчину раздавил грузовик, а на Белгородском шоссе автоугонщик разбил несколько машин

Под колесами грузовика на Кольцевой дороге в районе авторынка «Лоск» оказался пешеход, который перебегал трассу. Пострадавшего затянуло прямо под машину - объясняет шиномонтер Станислав Рыбальченко, который работает неподалеку.

Станислав Рыбальченко, шиномонтер:

Услышал звук пластмассы - удар, как ударило в машину. А когда я вышел - вижу, там человек уже лежит. Ну и все как бы. Я думаю, что он не проехался, он его зацепил, он его ударом снес, и человек подлетел прямо под колеса. То есть он его, получается, на скорости забрал с собой. Под колеса он полетел. Если б просто был удар, то он бы отлетел, а тут его машина к себе притянула, и он под колеса полетел.

Водитель грузовика уже предоставил объяснение полицейским, а информация о ДТП занесена в журнал единого учета заявлений и предложений Люботинского отделения полиции.

Анна Третьякова, инспектор ГУНП:

Близько 10:40 до Люботинського відділу поліції надішло повідомлення про ДТП у селі Надточії Харківського району. Попередньо встановлено, що 29-річний водій вантажного автомобіля «КАМАЗ» рухався в бік Харкова та скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 54-річний громадянин загинув на місці.

Очевидцы этих событий просят наконец урегулировать движение на этом сложном участке и утверждают: причиной аварии могла стать и другая машина - «Mitsubishi»

Александр Холодов, работник авторынка:

Явно автомобиль «Mitsubishi» поворачивал на «Лоск», а «КАМАЗ» очень близко ехал, хотел немножко сманеврировать, чтобы уйти от наезда на пешехода. Скорее всего, эта ситуация была. Ну и в общем, я бы сказал, что перекресток очень опасный как бы, потому что две полосы движения, в каждом направлении, тут по-любому нужно делать какой-то светофор, знаки ограничения движения 50 километров уже поставили, но,естественно, их никто не соблюдает, ведь выезд автомобилей, опасный участок дороги.

Труп мужчины полицейские накрыли полиэтиленом, движение по этому участку частично ограничили. Почти в то же время еще одно резонансное ДТП произошло на Белгородском шоссе - там вдребезги разбилось сразу несколько автомобилей - и все из-за автоугонщика.

Инесса Снитко, пресс-секретарь Шевченковского отделения полиции Харькова:

В районі П’ятихаток невідомий чоловік сів до машини 50-річного водія. Він приставив ніж до горла чоловіка та почав вимагати, щоб той покинув авто. Після чого зловмисник поїхав у бік Білгородського шосе на викраденому легковику. Постраждалий не розгубився, зупинив поряд проїжджаючу автівку «Ford» і звернувся по допомогу. Чоловіки почали переслідувати зловмисника.

Убегая от преследователей, похититель столкнулся с несколькими автомобилями и влетел в электроопору. Всего в результате происшествия произошло столкновение 4 автомобилей - двух машин «ВАЗ», «Alfa Romeo», «Мitsubishi». Автомобили получили механические повреждения. Информация уже внесена в Журнал единого учета Шевченковского отдела полиции