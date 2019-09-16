На окружной неизвестные обстреляли автомобиль

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16 сентября 2019 г. 10:04
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14 сентября в 20:49 в полицию от 39-летнего мужчины поступило сообщение о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль «Toyota».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские в ходе осмотра иномарки обнаружили повреждения в виде отверстий, а в салоне автомобиля - фрагменты стекла.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

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