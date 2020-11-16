На окружной перевернулся бензовоз: в ДТП также повреждены полицейское авто и несколько легковушек

Сегодня около 19:00 на окружной дороге в районе поворота к санаторию «Роща» произошло ДТП с участием бензовоза, полицейского Mitsubishi Outlander и трех легковых авто: Volkswagen Jetta, Renault Symbol и Daewoo Lanos.

Бензовоз вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Пострадавших в результате ДТП нет. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, спасатели смывали с проезжей части вылившееся топливо.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, на трассе в районе поселка Высокий столкнулись Daewoo и Renault. Во время оформления этого ДТП в полицейский Mitsubishi врезался Volkswagen (водителю 36 лет). Как сообщили в полиции, служебный автомобиль стоял у обочины, проблесковые маячки были включены.

Еще через полчаса водитель проезжавшего бензовоза не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Топливо, которое было в цистерне, частично оказалось на проезжей части. Для его ликвидации на место вызвали сотрудников ГСЧС.

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